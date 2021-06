“Per contare di più”: il Soroptimist organizza un corso di educazione finanziaria

Il Soroptimist Club di Grosseto organizza un corso base di educazione finanziaria, intitolato “Per contare di più”, con l’obiettivo di aiutare le donne in condizioni di fragilità sociale ed economica a recuperare terreno in campo finanziario, condizione indispensabile per l’emancipazione e il benessere individuale e familiare.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne, varato nell’ambito di un protocollo di intesa tra il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, la Banca d’Italia e il Soroptimist International d’Italia, associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro.

Il progetto, completamente gratuito, prevede due incontri in calendario nei giorni 9 e 10 giugno alla parrocchia dell’Addolorata di Grosseto, dalle 10.30 12, con il seguente programma:

presentazione del corso e introduzione al tema “Perché le donne fanno fatica a parlare di soldi”;

“Pianificazione e bilancio familiare: una buona pianificazione finanziaria è condizione di benessere finanziario”;

“Il conto corrente in parole semplici”;

“Strumenti di pagamento alternativi al contante – Elettronici e on line”;

“Home Banking e sicurezza informatica”.

Per informazioni e iscrizioni inviare un’e-mail all’indirizzo soroptimist@yahoo.it