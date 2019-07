Corso di Laurea in Infermieristica 2019/2020: iscrizioni fino al 9 agosto

Pubblicato il bando per l’iscrizione al corso di Laurea in Infermieristica, bandito da Università degli Studi di Siena, Polo universitario grossetano e Asl Toscana sud est, per l’anno accademico 2019-2020.

Sarà possibile presentare le domande di ammissione entro venerdì 9 agosto, scaricando il bando sul sito dell’Università di Siena, al seguente link: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie.

L’accesso è a numero chiuso e prevede una selezione di ingresso che si svolgerà l’11 settembre 2019, alle 11, presso il Centro Didattico del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Il 23 agosto 2019, all’indirizzo web http://albo.unisi.it/, verrà pubblicato l’elenco degli studenti ammessi a sostenere la prova di ammissione. Il giorno della prova è necessario presentarsi con almeno due ore e mezzo di anticipo per le operazioni preliminari di registrazione dei partecipanti, muniti di documento di identità valido. I partecipanti avranno a disposizione 100 minuti per svolgere la prova.

In virtù della convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e la Asl Toscana sud est, le attività didattiche teoriche si svolgeranno presso le aule del Polo Universitario Grossetano, (in via Ginori, 43), mentre quelle di tirocinio avranno luogo nelle strutture sia territoriali che ospedaliere dell’Azienda Sanitaria.

Il corso di laurea in Infermieristica è una importante opportunità di studio per i ragazzi che desiderano intraprendere professioni utili alla collettività e con possibilità di inserimento in ambito lavorativo.

Durante il corso, gli studenti acquisiranno competenze assistenziali in ambito preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo, di natura tecnica, relazionale ed educativa. Questo, grazie al supporto di tutor e docenti dell’Università di Siena e della Asl, alla possibilità di utilizzo di ambienti attrezzati per le simulazioni e della piattaforma web che permette agli studenti di rivedere e riascoltare le lezioni, scaricare il materiale didattico anche direttamente dal proprio computer. Gli iscritti avranno inoltre a disposizione la biblioteca, l’aula di informatica e le aule per lo studio di gruppo e individuale.