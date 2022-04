Corso di italiano per stranieri: 10 adulti superano l’esame finale

Si è concluso giovedì 31 marzo il corso di italiano per stranieri organizzato dalla Consulta per il sociale e per le politiche giovanili, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Manciano e messo in atto dal centro provinciale per l’istruzione degli adulti Cpia di Grosseto (sede di Arcidosso), con professori abilitati all’insegnamento della lingua italiana per stranieri.

Il corso è partito con 14 iscritti, uomini e donne di nazionalità macedone, marocchina e congolese, e sono arrivati fare l’esame finale livello A2 dieci persone, al centro di aggregazione La Pesa di Manciano.

“Il nostro obiettivo è stato pienamente raggiunto – commenta la presidente della Consulta Cinzia Tomassoli – e siamo soddisfatti per l’entusiasmo con il quale gli studenti hanno partecipato a pieno alle lezioni. La voglia di imparare, di mettersi in gioco e di dare il meglio è stata tanta. Ma la cosa che ci ha fatto ancora più piacere è che molti di essi si sono informati per proseguire il percorso di studio attraverso corsi che portino all’ottenimento della patente di guida e della cittadinanza italiana e all’orientamento al mondo del lavoro”.

“Gli adulti che hanno partecipato al corso per imparare l’italiano – spiega la professoressa del Cpia Giovanna Longo – sono stati impegnati in un percorso per l’acquisizione delle competenze linguistiche di base: per la produzione di brevi testi orali e scritti, con lessico di uso comune e principali strutture grammaticali e sintattiche. Dalla pronuncia corretta all’utilizzo dei verbi alle espressioni comuni, gli iscritti hanno raggiunto un buon livello e siamo molto soddisfatti per come sono state affrontate le tematiche proposte nelle lezioni“.

“Grazie all’immenso lavoro della Consulta e del Cpia – dichiara l’assessore alle politiche sociali Valeria Bruni –, siamo veramente soddisfatti per il successo che ha avuto il corso. Continueremo in questa direzione, per dare un’opportunità a tutti di integrarsi nella società e di entrare nel mondo del lavoro con tutti gli strumenti necessari”.