Riparte a gennaio il corso per diventare educatore cinofilo: aperte le iscrizioni

Un’importante opportunità formativa dal 14 gennaio a Grosseto. Tornano i corsi della Scuola cinotecnica italiana per diventare educatore cinofilo. Grazie alla collaborazione tra la scuola e il comitato Csen di Grosseto, sarà possibile ottenere il titolo di educatore cinofilo spendibile in tutta Europa.

L’educatore cinofilo è quella figura in grado di impostare la formazione di base del cane; è preposto alla preparazione dei futuri proprietari, indirizzandoli nella scelta del cane più adatto e si occupa dell’equilibrio adattivo e proattivo del cane nel suo ambiente vitale. Dopo aver ottenuto la qualifica di educatore cinofilo sarà possibile accedere a percorsi di specializzazione.

Le materie trattate saranno cinofilia ufficiale, storia ed evoluzione del cane, fisiologia, psicologia e teorie dell’apprendimento, etologia, zooantropologia, cinognostica, aspetti veterinari, educazione cinofila.

Il corso si terrà nella sede del comitato provinciale Csen di Grosseto (in via Pakistan 9), per la parte teorica, e al centro cinofilo della Scuola cinotecnica italiana di Grosseto, nell’area sud dell’ippodromo del Casalone, in località Fosso Martello (sulla strada Aurelia Antica), per la parte pratica.

La durata del corso consiste in 50 appuntamenti serali (dalle 20 alle 24) di martedì e giovedì dal 14 gennaio al 7 luglio 2020. Per accedere all’esame finale non si dovrà superare il 20% di assenze totali delle lezioni ed oltre alle 200 ore di corso sono previste 30 ore di tirocinio pratico obbligatorie da fare in un centro cinofilo o in un’altra struttura accreditata Csen: il tutto per 230 ore complessive.

I docenti del corso saranno: Alessio Pernazza (direttore del corso), formatore ed istruttore cinofilo Csen, addestratore Enci Gruppo 1, istruttore Global k9 per attività di soccorso e mantrailing, nonché responsabile nazionale Csen per la cinofilia da soccorso, istruttore per le unità cinofile antidroga per la Polizia Municipale di Firenze, Grosseto, Gardone Val Trompia; Gianni Orlandi, formatore cinofilo Csen, formatore di agility, formatore dog dance; Manuel Bordo, istruttore cinofilo Csen, addestratore Enci Gruppo 1; Antonio Ciampelli, medico veterinario comportamentalista, con master in alimentazione e docente di Zooantropologia didattica; Claudio Miserocchi, ragioniere commercialista.

Il costo del corso è di 2000 euro, di cui 400 euro all’atto dell’iscrizione (è possibile iscriversi entro il 31 dicembre). Gli altri 1600 euro è possibile pagarli a rate: 200 al mese, in forma consecutiva, dal mese di gennaio al mese di aprile 2020.

Nel costo del corso è compreso l’esame, il rilascio del tesserino tecnico e del diploma nazionale Csen con relativa iscrizione all’albo tecnici.

E’ possibile iscriversi al corso inviando una mail a [email protected] oppure telefonando ai numeri 346.8015084 o 366.4696499.