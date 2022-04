Essere leader donna: aperte le iscrizioni al corso gratuito promosso da Cna

Si chiama “Empowerment & leadership di genere” ed è un percorso formativo gratuito promosso da Cna Grosseto e rivolto alle donne, imprenditrici, dipendenti e collaboratrici di Cna.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo lanciato l’8 marzo scorso, in occasione della Giornata internazionale della donna – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – ed è pensato per fornire alla donne le competenze utili per diventare protagoniste del proprio futuro pubblico e privato, acquisire nuove capacità di leadership e stendere, a breve, medio e lungo termine, un piano di sviluppo della propria carriera professionale e del proprio percorso personale“.

Sono quindi aperte le iscrizioni al percorso, che prenderà il via il prossimo 11 aprile e si svilupperà con quattro incontri fino a giugno, con altri quattro appuntamenti da settembre a dicembre. Agli incontri possono partecipare le imprenditrici associate a Cna, ma anche le dipendenti e le collaboratrici dell’associazione; il corso sarà condotto da Wanda Pezzi, esperta di politiche di genere e consulente risorse umane e organizzazione.

Come rilevato durante le testimonianze raccolte lo scorso 8 marzo, le donne vivono ancora una profonda difficoltà nel conciliare tempi di vita e di lavoro e sono spesso vittima di pregiudizi di tipo culturale. “Le donne che lavorano – dichiara Paola Checcacci, vicepresidente di Cna Grosseto e presidente del neo costituito raggruppamento grossetano di Cna Impresa donna – incontrano ancora molte difficoltà a far convivere gli impegni professionali e quelli familiari, trovandosi spesso a gestire un carico di lavoro e di compiti molto gravoso. Ma siamo convinte che, attraverso un’adeguata formazione e una condivisione di difficoltà e proposte di miglioramento, si possa promuovere una nuova cultura dove la parità di genere sia davvero effettiva e non si limiti ad essere un proclama“.

Si parte quindi lunedì 11 aprile, dalle 14.30 alle 18.30, con l’incontro dal titolo “Socializzazione gruppo e aspettative. L’immagine sociale della donna lavoratrice”. L’appuntamento sarà dedicato, tra gli altri temi, alla costruzione del team building, all’approfondimento di pregiudizi, stereotipi e aspettative nei confronti della figura femminile all’interno e all’esterno delle organizzazioni, all’empowerment e alla leadership di genere.

Lunedì 2 maggio, invece, si parlerà di “Leadership e self leadership – diventare leader rimanendo donne”, mentre lunedì 30 maggio il tema trattato sarà “L’arte di comunicare e di chiedere”. Il 27 giugno si concluderà la prima fase del percorso formativo, con l’incontro dedicato a “Leader di se stessa”.

Chi è interessato a partecipare può contattare Catia Galli, chiamando il numero 0564.471222 o scrivendo a c.galli@cna-gr.it.