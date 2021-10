Dieci nuovi operatori turistici: consegnati gli attestati del corso

Si è concluso con la consegna degli attestati il corso di formazione organizzato da Cescot e finanziato dalla Regione Toscana. Il corso era destinato a chi opera nel turismo: dieci le persone che hanno partecipato. Le consegne sono state fatte al ristorante Il Fanta, nel comune di Gavorrano. I temi trattati dal corso sono stati accoglienza e comunicazione, web marketing, lingua inglese per l’internazionalizzazione e visite guidate.

Confesercenti sta puntando molto sulla formazione: il mercato del lavoro, infatti, sempre più ormai chiede personale già altamente qualificato ed è indispensabile, quindi, avere le giuste competenze per inserirsi nel mondo del lavoro.

I corsi, tra l’altro, sono spesso rivolti ai disoccupati proprio per questo motivo. «La formazione è di primaria importanza – afferma il presidente provinciale di Confesercenti Giovanni Caso –: per questo, grazie al contatto costante e diretto con le aziende, cerchiamo di promuovere corsi in quei settori in cui c’è più richiesta di figure già formate».

L’intento è quello di portare i corsi sui territori, lì dove servono: su Follonica, ad esempio, ne stanno partendo di nuovi in questi giorni.

Alla consegna hanno partecipato, oltre al presidente Caso, Massimiliano Mei, Laura Comparini e Pietro Gavazzi.