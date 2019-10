Al via il corso di bocce paralimpiche: Fib, Skeep e il circolo organizzano l’iniziativa

L’unione fa la forza: Federazione italiana bocce Toscana, Circolo bocciofilo grossetano e Skeep hanno dato il via a un corso di bocce per ragazze e ragazzi con disabilità intellettivo relazionale dell’associazione, che ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 si ritroveranno al bocciodromo comunale del capoluogo maremmano.

A seguito della partecipatissima giornata promozionale di qualche tempo fa, ben 15 ragazzi di Skeep hanno richiesto di praticare le bocce; così Fib Toscana e Circolo bocciofilo grossetano hanno organizzato un corso di bocce paralimpiche, tenuto dagli istruttori della società.

Il corso è stato presentato mercoledì 16 ottobre, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, del nuovo presidente del Circolo grossetano Pasquale De Filippo, con i collaboratori referenti del progetto Domenico Aurilio e Michele Barone, del presidente di Fib Toscana, Giancarlo Gosti, della delegata del Comitato italiano paralimpico di Grosseto e presidente di Skeep Cristiana Artuso e del delegato Fib Grosseto Mauro Gennari.

Tutte le corsie del bocciodromo si sono animate di attività, con giochi di bocce, esercizi propedeutici e attività con palline di diverso peso e dimensione, pensate per tutte le abilità secondo un programma prestabilito.

“Siamo fieri di aver dato il via a questo corso – dichiara il presidente De Filippo – grazie all’impegno dei nostri tesserati, soci e atleti, che si dedicano con piacere e responsabilità a far giocare questi ragazzi”.

“Il gioco delle bocce è portatore di valori, di divertimento e di inclusione – dichiara il presidente Gosti – e giornate come queste lo dimostrano. La Federazione promuove l’attività paralimpica, che in Toscana è in crescita; l’iniziativa del Circolo bocciofilo grossetano è un fiore all’occhiello”.

Cristiana Artuso commenta: “Le bocce hanno appassionato fin da subito i nostri ragazzi, che sono entusiasti di questa iniziativa. A nome delle famiglie e dell’associazione Skeep ringrazio Fib Toscana e il Circolo bocciofilo grossetano, che hanno concesso questa grande opportunità”.

Grande è la sinergia tra le parti, come è d’uso nell’attività con gli atleti paralimpici, con gli istruttori della disciplina costantemente affiancati dai volontari dell’associazione, come rimarca l’assessore allo sport Fabrizio Rossi: “L’amministrazione comunale è al fianco dello sport e in particolare di queste iniziative, dove si parla il linguaggio universale dell’attività sportiva, un linguaggio di inclusione. Plaudo al Circolo bocciofilo grossetano, che gestisce molto bene il bocciodromo comunale e dimostra tutto il suo valore impegnandosi con Skeep e Federbocce Toscana in un corso che darà grande soddisfazione, come dimostrano i sorrisi dei ragazzi e dei loro accompagnatori”.