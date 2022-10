Cappotti Superbonus 110%: l’Ance organizza un corso per la certificazione delle competenze

Il sistema di assistenza dell’Ance Grosseto, per il tramite della Scuola edile grossetana, continua la sua attività formativa relativamente agli addetti per la posa di cappotti Superbonus 110%, aggiornando gli operatori del settore con le diverse tipologie di isolamento.

E’ in programma il corso preparatorio per la certificazione delle competenze secondo la norma Uni 11716:2018 (facoltativo), per il rilascio di un attestato di qualifica che attesti professionalità e competenze, che permette al tecnico posatore di certificare gli incarichi soggetti ai bonus edilizi.

Il corso, per le aziende iscritte ed in regola con la Cassa edile, non prevede oneri economici, per le altre imprese è prevista una quota di iscrizione e sarà svolto, sia per la parte tecnica che pratica, da esperti della materia ed avrà una durata di 8 ore.

In questa edizione verranno illustrate le più innovative soluzioni ideali per interventi di riqualificazione energetica con sistema di isolamento termico.

Al termine del corso sarà consegnato un attestato di frequenza. Ogni informazione presso la Scuola edile grossetana.