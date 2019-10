Via de’ Barberi, ecco la corsia preferenziale per i bus: “Attenzione al varco elettronico”

Sono terminati in via de’ Barberi i lavori per l’inserimento della corsia preferenziale riservata agli autobus (incrocio con via dei Mille e via Cesare Battisti, all’altezza di piazza de Maria), che permetterà ai mezzi pubblici di servire le scuole in maniera più veloce ed efficace. Un ulteriore servizio a disposizione della comunità e mirato a rendere più efficace il trasporto pubblico grossetano.

A vigilare sul rispetto del nuovo assetto della viabilità c’è anche un varco elettronico – appena installato in via de’ Barberi all’altezza di piazza de Maria – che sarà attivo nella registrazione delle infrazioni a partire dal primo novembre. A questo proposito l’amministrazione comunale chiede ai cittadini e – più in generale – a chi percorre la zona di prestare massimo rispetto per la regolamentazione del traffico, che adesso sarà controllata 24 ore su 24, in modo tale da non incorrere in sanzioni.

“E’ stato appena completato il lavoro per la realizzazione della corsia preferenziale riservata agli autobus – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità e alla Polizia municipale Fausto Turbanti -: questo nuovo servizio, che accorcia il percorso dei mezzi pubblici al servizio delle scuole e del centro rendendolo più diretto e puntuale, era previsto sia dal nuovo Tpl sia dal nuovo Piano urbano di mobilità sostenibile, strumenti ai quali abbiamo lavorato per mesi. E’ inoltre frutto della concertazione con Tiemme“.