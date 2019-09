Università della libera età, al via le iscrizioni: al Teatro Fonderia Leopolda presentazione dei corsi

Il primo ottobre inizieranno i nuovi corsi dell’Università della libera età di Follonica, aperta a tutti coloro che in età adulta abbiano desiderio di ampliare e rinnovare le proprie conoscenze, approfondire curiosità, impiegare il tempo libero, in un ambiente in cui amicizia, solidarietà e senso di socializzazione favoriscono a ritrovare non solo il senso della ricerca e dello studio, ma anche la profonda soddisfazione dell’aiuto reciproco.

Lunedì 30 settembre, alle 17, al Teatro Fonderia Leopolda, si terrà la presentazione del programma dell’Università della libera età, previsto per l’anno accademico 2019-2020.

Le iscrizioni, che consentono la frequenza facoltativa di tutti i corsi previsti, potranno essere effettuare nei seguenti giorni nell’aula magna, all’ex Officina Cilindri, nel comprensorio ex Ilva:

sabato 28 settembre, dalle 10 alle 11.30;

lunedì 30 settembre, dalle 10 alle 11.30;

martedì primo ottobre, dalle 10 alle 11;

mercoledì 2 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30.

Dal 3 ottobre in poi ci si potrà iscrivere tutti i giorni dalle 16 alle 16.20.

Al momento dell’iscrizione occorre presentare la ricevuta del versamento di 40,00 euro, intestato al Comune di Follonica, che si può effettuare alla tesoreria comunale – Banco Popolare, in piazza XXIV Maggio 1 (Piazza del mercato coperto).

Le lezioni previste per l’anno accademico 2019-2020 si terranno nell’aula magna, all’ex Officina Cilindri, nel comprensorio Ilva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, salvo orario diverso, che sarà opportunamente segnalato.