Utilizzo del defibrillatore: al via i corsi di rianimazione della Misericordia

Chiunque sta a contatto con il pubblico deve essere in grado di affrontare emergenze sanitarie, prime fra tutte i casi di arresti cardiocircolatori. Sulla base di questa considerazione, la Misericordia di Porto Santo Stefano ha deciso di promuovere corsi di Blsd per operatori non sanitari laici, condotti da propri volontari.

Ai partecipanti verrà insegnata la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Al contempo le lezioni daranno modo di apprendere anche conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, strumento salvavita per eccellenza.

In questo mese di marzo sono stai ben tre i corsi organizzati per allenatori, sportivi, privati e commercianti.

La formazione è seguita dagli istruttori-formatori della Misericordia di Porto Santo Stefano. Al termine verrà rilasciata una certificazione valida per 24 mesi.

La formazione occupa un’unica giornata, per un totale di 5 ore, con lezioni frontali teoriche, stazioni di addestramento pratico sulle tecniche semplici a piccoli gruppi su manichini e simulazioni di piccoli scenari.

Per informazioni e iscrizioni: misericordia.argentario@gmail.com.

“Vogliamo essere al servizio dei nostri concittadini in tutti i modi possibili – commenta il governatore Roberto Cerulli – e garantire sicurezza nei luoghi pubblici è una nostra priorità. D’altronde, salvare una vita umana non ha prezzo. Questo i nostri volontari già lo sanno. Vorrei quindi sensibilizzare quanti ancora non vi ha hanno pensato a partecipare ai nostri periodici corsi di formazione”.