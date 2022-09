Social media manager, grafica pubblicitaria e contabilità: al via i corsi gratuiti dedicati ai Neet

Per ogni esigenza, sia per quanto riguarda quelle dei futuri lavoratori che per quanto riguarda quelle delle aziende che li accoglieranno: l’agenzia formativa Formatica Scarl promuove sul territorio provinciale di Grosseto una serie di corsi formativi gratuiti e professionalizzanti dedicati alla categoria dei “Neet”, acronimo inglese che indica quei giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano, né lavorano, né stanno frequentando un corso di formazione.

C’è tempo fino al 20 settembre per iscriversi: il plus di questa iniziativa è il fatto per cui i corsi saranno svolti in Fad (formazione a distanza). Questo ovviamente comporta una serie di vantaggi non di poco conto: comodità nel seguirli, migliore organizzazione del tempo, risparmio in termini di spostamento considerato il caro carburanti di questo periodo. Questi gli ambiti: social media manager, grafica pubblicitaria e contabilità. La durata è di 100 ore e basta che a ogni percorso si iscrivano tre persone affinché il progetto parta. La programmazione di Formatica dedicata ai Neet – gratuita grazie ai fondi della Regione – nasce per arginare questo fenomeno di dispersione, così da recuperare importanti risorse umane e professionali. Infatti, secondo l’ultima rilevazione dell’osservatorio regionale educazione e istruzione, in Toscana oltre il 15% dei giovani tra i 18 e i 29 anni non studiano, né lavorano rientrando nella categoria Neet.

Ecco i contenuti dei vari corsi, iniziando dalla grafica pubblicitaria: al centro ci saranno software come Adobe Photoshop (40 ore), Adobe Illustrator (25 ore), Adobe InDesign (25 ore); insomma, le basi per saper realizzare la progettazione grafica e l’impaginazione di materiali pubblicitari come depliant, inserti, locandine, loghi, cataloghi e altro ancora.

Per quanto riguarda social media management, riservato a categorie sempre più ricercate nel mondo del lavoro di oggi, verranno proposti dei focus sull’utilizzo professionale di strumenti come Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, visto che si tratta di una competenza molto richiesta dalle aziende nonché uno dei migliori trampolini per questo tipo di carriera.

Inoltre, c’è il percorso riservato alla contabilità, che nasce per fornire la preparazione pratica per gestire con successo gli aspetti fondamentali della contabilità quotidiana di un’azienda e di approfondire, attraverso un approccio pratico e facilmente applicabile al contesto lavorativo, le principali tematiche relative alla redazione e all’analisi del bilancio d’esercizio. Per avviare la procedura di iscrizione è necessario essere iscritti al portale regionale “Garanzia Giovani”.