Circolo Arcinprogress: al via i corsi di teatro dedicati ad adulti e bambini

Dopo uno stop forzato di due anni a causa della pandemia, il circolo Arcinprogress di Bagno di Gavorrano riparte con la propria attività corsistica grazie alla preziosa collaborazione offerta da Benedetta Rustici, attrice scarlinese.

Si inizia quindi con il teatro, comparto culturale che ha subito pesanti ripercussioni con la pandemia.

Due le tipologie di corsi in programma.

“Play!” – Corso di teatro per adulti di tutte le età

Un laboratorio che giocherà con il teatro come specchio della vita, ma più vario e divertente, un luogo dove sperimentare altro da sé allo scopo di una maggiore consapevolezza personale. Questo corso è rivolto a tutte le persone dai 18 anni in su, che si vogliano mettere in gioco, oltre che essere molto utile per insegnanti, manager, politici, affinché possano diventare più efficaci nella comunicazione dei propri contenuti.

“Play!” avrà cadenza settimanale e avrà durata da ottobre ad aprile.

Prevista una lezione di prova gratuita.

Il corso si terrà tutti i mercoledì sera, dalle 21 alle 22.30, alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano. Il corso è riservato ai soci.

“Play, Kids!”- Corso di teatro per bambini da 7 a 10 anni

Il teatro è lo sport più completo che esista, perché allena il corpo, la mente e le emozioni. Questo corso di teatro farà giocare i bambini con il corpo, la voce e la musica, per arrivare alla costruzione di un personaggio e la relazione con il compagno. Il laboratorio teatrale aiuterà i partecipanti a sviluppare maggiore consapevolezza di sé, oltre che migliorare l’empatia nei confronti delle altre persone e del mondo che li circonda.

“Play, Kids” avrà cadenza settimanale, tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 alla Casa del Popolo, e durata da ottobre ad aprile.

Prevista una lezione di prova gratuita.

Per informazioni ed iscrizioni ai corsi: tel. 3317545533, e-mail benedetta.rustici@gmail.com

La docente

Benedetta Rustici è attrice e formatrice teatrale. Dall’infanzia studia flauto traverso, danza e recitazione fino al diploma nel 2013 presso l’accademia triennale di formazione dell’attore Centro internazionale La Cometa di Roma.

Ha lavorato come attrice per Giles Smith, Lisa Felazzo Natoli, Fabrizio Arcuri, Irene Paoletti, Chiara Migliorini, Giacomo Sette, Emanuele Gamba, nello spettacolo “Musica ribelle di Eugenio Finardi; come mimo per Mattatoio sospeso e Teatro dell’Opera di Roma insieme alla compagnia internazionale “La Fura dels baus”. Ha vinto come migliore attrice al “Feel the reel international film festival” di Glasgow e una menzione speciale allo Sfaaf in Cile. Ha preso parte in qualità di attrice a diversi cortometraggi, programmi e spot televisivi.

Insieme a Gabriele Paupini, Marianna Arbia e Francesca Zerilli, nel 2015 è co-fondatrice di “BiTquartett”, compagnia teatrale che si occupa di drammaturgia contemporanea internazionale, con la quale continua a lavorare come attrice, costumista e organizzatrice, portando avanti sia progetti di spettacolo che educativi.

Dal 2018 insegna teatro, teatrodanza e scrittura creativa a bambini sia negli istituti scolastici sia in seno a iniziative della Pubblica Amministrazione; è anche trainer teatrale per adulti all’interno di varie associazioni culturali della provincia di Grosseto.