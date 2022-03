Turismo, al via i corsi di cameriere di sala e di aiuto cuoco: 500 euro per i partecipanti che si formano in paese

Successo per i corsi di cameriere di sala e di aiuto cuoco organizzati a Castiglione della Pescaia dalle associazioni Acot (Associazione castiglionese operatori turistici) e Ristoratori castiglionesi, insieme alle agenzie formative Ascom e Cescot, con il patrocinio e il contributo economico dell’amministrazione comunale. Lunedì 14 marzo circa venti giovani tra i 19 e i 26 anni hanno iniziato i corsi di formazione che prevedono il rimborso della quota di iscrizione e un contributo di 500 euro a persona, stanziato dal Comune di Castiglione della Pescaia, a patto che i partecipanti rimangano a lavorare nelle strutture della località costiera.

“Il settore ricettivo-turistico ha grande carenza di personale – spiegano Paolo Luciani e Paolo Pieraccini, responsabili del progetto –, ma questa sinergia creatasi fra le varie istituzioni può essere un punto di partenza innovativo e diverso per attrarre nuove figure professionali”. Per questo ci tengono a ringraziare Thomas Carducci per la collaborazione e la famiglia Raffi per l’ospitalità e per aver messo a disposizione i locali durante il periodo del corso che si concluderà prima di Pasqua.

Un impegno importante per l’intero corpo docente, che ha messo a disposizione la propria competenza gratuitamente con la consapevolezza di vivere un momento storico unico: con il personale qualificato, sempre più difficile da reperire, e con un rinnovato spirito di associazione e di collaborazione fra le strutture ricettive che ne risentono. “Arricchire le conoscenze di coloro i quali si avvicinano al settore turistico per intraprendere questo lavoro e formarli attraverso personale qualificato – afferma soddisfatta l’assessore al turismo del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini –, porta i protagonisti a iniziare un percorso che produrrà nell’immediato effetti benefici agli operatori castiglionesi che li impiegheranno all’interno delle loro attività”.

Nella foto, da sinistra: Assunto Rosi, Thomas Carducci, Paolo Pieraccini, Athos Fiscaletti, Gianluca Esposito, Daniele Veri.