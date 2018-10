Agenti immobiliari: al via i corsi di formazione organizzati da Fiaip

Riparte l’attività di formazione professionale federativa organizzata da Fiaip Grosseto e rivolta agli agenti immobiliari operativi su tutto il territorio provinciale.

Un programma ricco e variegato che prenderà il via mercoledì 31 ottobre con il workshop “Battere i portali”, che avrà come relatore Francesco Bersani, consulente e formatore accreditato Smau, specializzato nel settore del web marketing immobiliare.

L’evento, che si terrà dalle 9.30 alle 16.30 nella sede di Confindustria Toscana Sud in viale Monterosa 196 a Grosseto, si pone l’obiettivo di aiutare tutti gli agenti, anche coloro che non sono iscritti a Fiaip, a conoscere e ad applicare i vantaggi dell’innovazione digital contestualmente al proprio business.

Come sottolinea il presidente di Fiaip Grosseto, Luca Vitale: “Questo progetto nasce infatti per avvicinare tutti i professionisti del settore al mondo Fiaip. Vogliamo dare dei contenuti di altissimo valore, essendo la nostra federazione continuamente impegnata nella formazione e nella tutela sindacale degli agenti immobiliari”.

“Il primo workshop – conclude Luca Vitale – sarà incentrato sugli strumenti e le strategie più efficaci ed idonee per il settore immobiliare, fra cui le linee guida per creare un sito internet e un blog efficaci. Ma anche come creare annunci sul web incisivi oltre ad un focus sull’advertising per sfruttare la potenza di Google e Facebook e trovare nuovi clienti”.

I seminari di formazione professionale proseguiranno poi martedì 13 novembre e martedì 4 dicembre: il primo sarà il corso “Acquisizione Immobiliare” con relatore Stefano Lascar, mentre il secondo sarà il corso “Video Marketing Immobiliare” con relatore Paolo Marcigliano. Entrambi si terranno dalle 9.30 alle 16.30 nella sede di Confindustria Toscana Sud in viale Monterosa 196 a Grosseto.

Informazioni e prenotazioni al numero393.3374851 e all’indirizzo e-mail collegiofiaipgrosseto@gmail.it