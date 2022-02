“Corrispondenze in… bianco”: al Polo culturale Le Clarisse protagonisti gli studenti

Il nuovo appuntamento della rassegna “Corrispondenze” al Polo culturale Le Clarisse, giovedì 24 febbraio alle 17.30, vedrà come ospiti d’eccezione gli studenti di una classe a indirizzo Turismo dell’Istituto tecnico economico “Fossombroni” di Grosseto.

Gli allievi della IV M vestiranno per l’occasione i panni dei “curatori”, mettendo a punto una loro idea di “corrispondenza” tra alcune opere della Collezione Luzzetti e opere della collezione “Cel.tra.con” e dell’archivio di Clarisse Arte: il titolo del progetto è “Corrispondenze in… bianco”, dal colore del nastro – con un preciso significato – che gli studenti hanno posto sulle opere.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con ingresso al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, degustazione di tè e visita guidata alla mostra “Furio Cavallini ovvero il Crazy Horse di Bianciardi”. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione al numero 0564.488066 o all’indirizzo e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com.

I giovani “curatori” hanno scelto opere di Karoly Markò Junior, Dario Maffei, Paride Pascucci, Giovanni Di Tano Fei, Renato Guttuso, Lorenzo Bartolini, Federico Borselli, Mirella Bentivoglio e Giovanni Antonio Galli detto Spadarino. I temi oggetto delle corrispondenze e rappresentati con allestimenti creati dagli stessi ragazzi sono legati alla raffigurazione del paesaggio, alla violenza sulle donne, alla nudità femminile nell’arte, alla fede e al sacrificio. «Ciascuno di questi temi – spiegano i docenti che hanno seguito il progetto, Alessio Brizzi, Carla Di Gregorio, Grazia Ceccherini e Patrizia Punzi – è stato contestualizzato nella realtà che i ragazzi vivono quotidianamente, permettendo così all’arte di assolvere il proprio compito: comunicare, sollevare domande, offrire punti di vista diversi a seconda dell’animo di colui che osserva. I ragazzi e noi docenti abbiamo potuto contare sul contributo del direttore del museo e ideatore della rassegna, Mauro Papa».

Gli studenti, oltre ad aver organizzato l’evento in modo prevalentemente autonomo, tenendo conto delle indicazioni dei docenti e del direttore del museo Mauro Papa, hanno anche svolto tutta l’attività di promozione sulle proprie piattaforme social, denominate “Secret Maremma“, attive su Facebook e Instagram, e sul loro blog (www.secretmaremma.it).

«Tutto questo – spiegano gli studenti – è frutto di un ulteriore progetto risalente all’anno scolastico 2020/2021 che noi del corso Turismo abbiamo svolto con il fine di divulgare contenuti che possano far conoscere i luoghi più suggestivi della Maremma a più persone possibili. Quattro opere del Museo Collezione Luzzetti saranno messe a confronto con altrettante opere di arte moderna al piano superiore del Polo Clarisse. Ogni accostamento di opere avrà un tema differente: il trascorrere del tempo, lo scandalo della nudità femminile, la violenza e la fede verso Dio e verso ciò in cui ognuno di noi crede fermamente. Questa varietà di installazioni e significati sarà accomunato da un elemento fondamentale, un nastro bianco posto sulle opere per rappresentarne il significato che noi studenti abbiamo voluto esplicitare».

Nella foto: gli alunni che hanno partecipato al progetto