Corridoio Tirrenico: le modifiche alla circolazione in occasione del corteo di sabato

E’ stata emessa l’ordinanza dirigenziale che detta le regole per la circolazione stradale in vista della manifestazione di sabato relativa al Corridoio Tirrenico, nella fascia oraria che dalle ore 9.30 del giorno 12 ottobre 2019 va al termine del passaggio del corteo dei veicoli partecipanti, corteo che raggiungerà il parcheggio tra via Cile e la via Uruguay, a Grosseto.

Innanzitutto è istituito il divieto di transito al passaggio del corteo nelle vie e piazze sotto elencate, con esclusione degli autoveicoli a seguito della manifestazione. Ecco il percorso: ingresso nel centro abitato di Grosseto alle 9.30 circa da via Aurelia Sud – piazza Risorgimento – via Brigate Partigiane – piazza Della Libertà – via Mascagni – via Santerno – via Lago di Varano – via Senese – via Argentina -via El Alamein – via Perù /via Cile, con arrivo all’area di parcheggio (con comizio).

Il termine della manifestazione è previsto alle 13 circa.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito del corteo di veicoli partecipanti alla manifestazione.

È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Dalle 9 alle 13 circa del giorno 12 ottobre, e comunque fino al termine della manifestazione oggetto della presente disposizione, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata, nel centro abitato di Grosseto nella via Santerno lato sinistro, rispetto alla direzione consentita, tratto compreso da via Legnano a via Adda;

Dalle 9 alle 13 circa del giorno 12 ottobre, e comunque fino al termine della manifestazione oggetto della presente disposizione, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata, nel centro abitato di Grosseto nella via Senese nella corsia con direzione Siena e sul lato destro della stessa, tratto compreso dalla via Lago Maggiore alla via Lago di Bolsena

Dalle 8 alle 13 circa del 12 ottobre e comunque fino al termine della manifestazione, nel centro abitato di Grosseto, nell’area di parcheggio con ingresso nella via Cile, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli al della manifestazione. L’area indicata potrà essere riaperta dopo che sarà stata liberata dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione.

L’Amministrazione comunale consiglia quindi ai cittadini di procedere su percorsi alternativi.