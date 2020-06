Le parrocchie celebrano il Corpus Domini: messa in cattedrale, poi benedizione del vescovo

Le parrocchie della città celebrano con il vescovo Rodolfo la solennità del Corpus Domini, che celebra la presenza viva e vera di Gesù nel pane e nel vino.

La celebrazione avrà luogo domani, giovedì 11 giugno.

Quest’anno la solennità sarà vissuta in modo diverso dal solito, perché le regole vigenti relative al contenimento del Coronavirus non consentono di poter effettuare la processione eucaristica per le vie del centro cittadino. Per questo il vescovo Rodolfo ha chiesto alle parrocchie della zona urbana di proporre, nel corso della giornata di giovedì, dei tempi di adorazione eucaristica a livello parrocchiale, per poi ritrovarsi insieme in cattedrale, dove alle 21.15 sarà celebrata la Messa.

In sostituzione della processione, subito dopo i riti di comunione, il Vescovo, tenendo l’ostensorio tra le mani, e i sacerdoti usciranno dal portale laterale della cattedrale e raggiungeranno il sagrato, dove sarà allestito un piccolo altare per un tempo di adorazione all’Eucaristia. Poi, sempre dal sagrato, il Vescovo impartirà la benedizione.

Ecco i momenti di preghiera davanti all’Eucaristia proposti dalle parrocchie della città.