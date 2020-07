Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Grosseto

Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, venerdì 17 luglio, alle 14 di oggi, sabato 18 luglio.

Dalle 14 del 16 luglio alle 14 del 17 luglio sono stati effettuati 569 tamponi nelle province della Asl Toscana Sud Est (Grosseto, Arezzo e Siena).

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 413 unità, di cui 219 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane stabile a 371 unità (di cui 192 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma rimane quindi fermo a 16 persone: 14 in isolamento domiciliare e 2 ricoverate in ospedale.

Il numero dei decessi rimane stabile a 24 persone.

Nella Asl Toscana Sud Est ci sono in totale 31 casi in carico, di cui 27 persone in isolamento domiciliare, 2 in ospedale, 1 ricoverate extra Asl, 1 trasferita in altro territorio. I guariti sono 1385.