Coronavirus, a Monterotondo Marittimo due misure per il terziario: rimborso TARI e contributi economici

Il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi finalizzati al contenimento dei danni economici subiti dalle attività appartenenti al terziario, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

“Oltre alle esigenze sanitarie – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – purtroppo dobbiamo fronteggiare le problematiche economiche legate all’emergenza Covid -19. Il Comune metterà in campo tutte le misure possibili per sostenere la tenuta economica e il futuro sviluppo del territorio, stando sempre al fianco del tessuto economico locale. Questo è un bando destinato alle attività del settore terziario, ma è solo un primo passo di una strategia più ampia. Per questo ne seguiranno altri. Sono previste successive azioni destinate a diverse categorie economiche, come le partite IVA agricole e dell’artigianato.”

Il bando per le realtà del terziario (commercio, gastronomia, turismo, ospitalità, trasporti e comunicazioni) contiene due misure cumulative, a cui possono accedere le attività aventi sia la sede legale che la sede fisica nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo.

La misura 1 riguarda tutte le attività economiche iscritte al ruolo TARI, e prevede il rimborso della TARI per l’anno 2019. Non è necessario presentare specifica domanda poiché la misura riguarda tutte le attività.

La misura 2 è invece riservata alle attività commerciali e terziarie che sono assoggettate a chiusura obbligatoria e non volontaria, durante l’emergenza COVID-19. La domanda per accedere ai contributi della misura 2 dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al bando e pervenire al Comune di Monterotondo Marittimo entro e non oltre le ore 20 del 30 aprile 2020. La determinazione e l’erogazione del contribui avverranno a completamento dell’istruttoria e comunque non oltre il 30 maggio 2020.

Info: Antonio Guerrini 0566 906363 a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune al seguente link:http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/pubblicazione-bando-per-erogazione-di-contributi-comunali-a-seguito-di-danni-subiti-da-attivita-commerciali-e-terziarie-a-causa-dell2019emergenza-epidemiologica-covid-19