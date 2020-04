Emergenza Coronavirus: gli aggiornamenti dall’Isola del Giglio

Ecco l’aggiornamento dell’emergenza Coronavirus all’Isola del Giglio, fatto dal sindaco Sergio Ortelli.

“Questa mattina sono stati effettuati 3 tamponi di controllo – spiega il sindaco –: un tampone è stato effettuato al signore di nazionalità tedesca, residente in Italia, risultato negativo al primo tampone. Gli altri due invece erano da ripetere alle due persone in isolamento in quanto sono risultate ‘indeterminate’ all’ultimo tampone. Non appena saranno disponibili i risultati verranno comunicati“.

Riunione del Coc – Unità di crisi per gli aggiornamenti

“Nella riunione di ieri il Centro operativo comunale si è occupato di diverse questioni – continua Ortelli -. Tra questi la consegna delle mascherine, che in parte la Regione ha iniziato a inviare ai Comuni, e le modalità della loro consegna ai cittadini che, per quanto riguarda il Giglio, si rifanno al sistema precedente. Nelle tre frazioni infatti sarà la Confraternita di Misericordia a continuare questo compito così come avvenuto fino ad oggi. L’Unità di Crisi ha anche affrontato il tema dei test sierologici rapidi da effettuare, secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 23 del presidente Rossi del 3 aprile scorso, agli individui a maggior rischio espositivo, come le Forze dell’Ordine. Con l’ordinanza n. 39 del 19 aprile scorso, si è inteso estendere i test ad una più ampia categoria di persone come Polizia Municipale, Polizia provinciale, lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci, lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti, dipendenti pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico, dipendenti degli uffici postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico, dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico, lavoratori dei servizi a domicilio, lavoratori dell’editoria e dell’emittenza televisiva a contatto con il pubblico e gli edicolanti ed i librai. I test verranno effettuati da alcuni laboratori individuati nella provincia di Grosseto. Regione Toscana non ha ancora specificato le modalità di esecuzione dei test, ma al momento non sono state ancora formalizzate le convenzioni con i laboratori di analisi individuati“.

“Si è inoltre trattata la questione dello screening sierologico da effettuare ai cittadini proposto da alcune università e dal medico di base locale – continua il sindaco -. Prima di passare alla fase operativa è necessario acquisire il parere del Comitato etico dell’Istituto Spallanzani di Roma e conseguentemente le istruzioni della Asl Toscana Sud Est, alla quale è stato inviato il progetto di cui l’amministrazione dispone solo di un estratto. Al fine di programmare gli interventi a breve verrà convocata dalla Asl una riunione tecnica in video conferenza per chiarire tutti gli aspetti e per stabilire il modo di procedere“.

Prescrizioni ambienti di lavoro

“L’ordinanza, emessa in data 18 aprile 2020, fissa diverse misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, a cui si rimanda per un doveroso approfondimento, esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo del 14 marzo 2020 richiamato nell’ordinanza – spiega Ortelli -. Sarà attribuito al datore di lavoro il compito di attivare azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Dovrà inoltre assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche ordinanze del presidente della Giunta della Regione Toscana“.

“Stesso discorso per gli esercizi commerciali, ai quali sono disposte importanti misure di contenimento come ad esempio l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,8 metri, ed altre misure che potranno essere approfondite nella lettura dell’ordinanza specifica – termina il sindaco -. Sul tema è in corso un ampio dibattito fra i sindaci della provincia (e non solo) per le problematiche che ci sono nella loro applicazione e per contemperare queste misure restrittive, che rappresentano una grande impegno per il comparto commerciale, con le ragioni della tutela della salute al tempo del Covid-19″.

Rilevazioni flussi in ingresso all’Isola del Giglio dal 17 al 21 aprile

Arrivi alle ore 9,30 Arrivi alle ore 17,30

17 aprile 17 passeggeri, 10 veicoli 10 passeggeri, 6 veicoli

18 aprile 1 passeggero, 2 veicoli 2 passeggeri, 2 veicoli

19 aprile 5 passeggeri, 3 veicoli (domenica, solo arrivo alle ore 16,00)

20 aprile 12 passeggeri, 5 veicoli 4 passeggeri, 2 veicoli

21 aprile 12 passeggeri, 6 veicoli 9 passeggeri, 5 veicoli