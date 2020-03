Coronavirus, anche a Grosseto arriva la spesa sospesa per aiutare chi è in difficoltà

Come già accade in altre città d’Italia, anche a Grosseto in questi ultimi giorni nascono alcuni punti di ritiro per la spesa sospesa.

L’iniziativa, che talvolta nasce da privati, altre dai commercianti, permette a chi al momento ha difficoltà economiche di poter usufruire, in modo del tutto anonimo, di beni di prima necessità.

Al momento, segnaliamo l’iniziativa dei commercianti del mercato coperto di Grosseto che, all’orario di chiusura, alle 14:00 circa, mettono a disposizione dei sacchetti con pane, focacce, frutta e verdura. Oltre a molte iniziative di singoli commercianti.

Altre iniziative invece sono nate da privati cittadini e sono in costante aumento le segnalazioni sui social: al momento risultano attivi alcuni punti di ritiro o consegna per chi volesse aiutare chi ne avrà bisogno, sono stati segnalati in via Adda, via Scansanese, via Roma, via Vivaldi, via Lituania.

Gli iscritti al gruppo Facebook “Te lo regalo se vieni a prendertelo a Grosseto e dintorni (2016)” potranno consultare consultare l’elenco aggiornato attraverso l’hashtag #panieresolidale