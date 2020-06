Coronavirus, due persone saranno assunte per vigilare sulle spiagge e dare informazioni

A seguito della collaborazione con l’amministrazione comunale di Orbetello ed a causa delle disposizioni per il contrasto al Covid-19, verrà effettuato un servizio di informazione/vigilanza, dal lunedì al venerdì, nella spiaggia della Giannella e nella fascia Albegna-Osa, da metà giugno a circa metà settembre, con apposito quad e due persone che la Misericordia di Albinia assumerà con contratto a tempo determinato.

Il sabato e la domenica così come la settimana di ferragosto il servizio verrà effettuato da personale dell’associazione perché avranno oltre il compito sopra descritto anche di fare un primo soccorso in caso di bisogno, ed occorre quindi personale già formato ed abilitato per questo servizio.

Il bando è pubblicato anche sulla pagina Facebook della Misericordia di Albinia e sul sito internet: www.misericordiadialbinia.org