Coronavirus, al via la distribuzione delle mascherine per bambini a Castiglione della Pescaia

Lunedì 27 aprile dalle 15.00 inizierà la distribuzione delle mascherine per i bambini di 3, 4 e 5 anni a Castiglione della Pescaia. La distribuzione verrà effettuata da CRI, VAB e Misericordia.

L’Amministrazione comunale ha deciso di affiancare le famiglie nel reperimento di mascherine per i bambini con meno di 6 anni. considerato che da 6 anni in avanti rientrano nella consegna di quelle fornite dalla Regione Toscana.

Verranno consegnate confezioni da 5 mascherine.

Il Comune raccomanda di prestare attenzione in quanto le mascherine non potranno essere indossate dai bambini di meno di 2 anni, dai bambini con difficoltà respiratorie e se non in grado di rimuoverla da solo. Per maggiori informazioni o per bambini con particolari patologia, consultare il proprio pediatra.