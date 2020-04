Coronavirus, come smaltire mascherine e guanti monouso

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Manciano informa tutti i cittadini sul corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso obbligatori in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19.

In concertazione con i referenti di Sei Toscana, mascherine e guanti monouso devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati, chiusi all’interno di un sacchetto per il confezionamento. È quindi vietato conferire le protezioni nei contenitori stradali in modalità sfusa o depositati al di fuori dei contenitori stessi o abbandonati in strada.