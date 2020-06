Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Grosseto

Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, sabato 27 giugno, alle 14 di oggi, domenica 28 giugno.

In questo lasso di tempo, nei territori della Asl Toscana Sud Est (province di Grosseto, Siena, Arezzo) sono stati effettuati 542 tamponi.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 402 unità, di cui 216 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane stabile a 366 unità (di cui 192 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma rimane quindi fermo a 10, mentre il numero dei decessi rimane stabile a 24 persone.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 42 casi in carico, di cui 23 persone in isolamento domiciliare, 10 in ospedale, 4 in Rsa, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.359.