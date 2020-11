Coronavirus, chiuso un asilo nido: positivo un operatore della struttura

Chiuso da domani, venerdì 13 novembre, il nido di infanzia “Il Semaforo blu” di Campagnatico che la cooperativa Uscita di Sicurezza gestisce per conto dell’amministrazione comunale. Oggi, infatti, è risultato positivo al tampone uno degli operatori che non era in servizio, però, da martedì, giorno in cui aveva iniziato ad accusare alcuni lievi sintomi.

“Abbiamo provveduto ad avvisare le sette famiglie dei bambini che frequentano il nido – spiega il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti – che saranno seguite dall’Azienda sanitaria per effettuare il periodo di quarantena cautelativa“.

I genitori che lo desiderano, però, si potranno sottoporre volontariamente al tampone rapido insieme ai loro bambini, attraverso il servizio offerto gratuitamente dalla cooperativa Uscita di Sicurezza.

“Già da domani – prosegue il sindaco – si avvieranno le procedure di sanificazione e, in base all’evolversi della situazione e se l’esito di tutti i tamponi sarà negativo, riapriremo la struttura il prima possibile per continuare a dare un servizio alle famiglie e per consentire ai bambini di proseguire nel proprio percorso di crescita e socializzazione“.

Al momento si trovano in isolamento anche i due educatori che operano nella struttura.