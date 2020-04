Coronavirus, asili nido privati: il Comune fa la sua parte

Oggi in videoconferenza il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori ai Servizi educativi Chiara Veltroni e al Bilancio Giacomo Cerboni si sono confrontati con Assonidi e Fism, oltre ai rappresentanti delle strutture presenti sul territorio, per fare il punto sulla situazione degli asili nido privati, autorizzati e accreditati, a seguito dell’emergenza Coronavirus.

“L’Amministrazione comunale di Grosseto – grazie al confronto e alla stretta collaborazione tra assessorati – ha proposto di destinare parte delle risorse del Miur (comunque vincolate solo per fini educativi) per sostenere le spese di gestione dei servizi 0-3 affrontate comunque dai privati in questo periodo di stop forzato”, dicono il sindaco e l’assessore Chiara Ventroni.

“E’ per tutti un momento di difficoltà e lo è anche per il Comune di Grosseto. Nonostante questo – concludono – cerchiamo e cercheremo di fare il possibile per sostenere le categorie che hanno subito danni, in questo caso una categoria che offre un servizio fondamentale per le famiglie grossetane”.