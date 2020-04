Coronavirus, 23 nuovi casi positivi in Maremma: 22 sono a Grosseto

Ventitré nuovi casi positivi al Coronavirus si sono verificati in provincia di Grosseto: ventidue si sono verificati nel comune di Grosseto e uno nel comune di Roccastrada.

Questo aumento considerevole di casi nel giro di 24 in Maremma è dovuto all’aggiornamento da parte della Asl Toscana Sud Est dei tamponi arretrati dei giorni scorsi, che non erano stati ancora processati.

Sale quindi a 357 il totale delle persone positive in Maremma, di cui 200 a Grosseto.

“Il dato non deve allarmare – spiega il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – perché risente dell’aggiornamento dei tamponi arretrati delle ultime settimane, che non erano stati processati per la mancanza di reagente. Due delle tre macchine per analizzare i tamponi non funzionavano“.