Muore la prima donna eletta in consiglio comunale: il cordoglio del Pd per l’ex assessore

Il Pd di Scarlino si stringe attorno alla famiglia Volpini e Cignoni per la scomparsa di Rina Volpini.

“Rina è stata la prima donna ad essere eletta in Consiglio comunale a Scarlino e successivamente membro in giunta dal 1964 al 1970 – si legge in un comunicato del Pd -. Assieme al marito Ansio Cignoni, anche lui storico amministratore del Comune e segretario del Pci, e al fratello Tiziano, segretario della sezione di Scarlino scalo, hanno rappresentato un punto di riferimento della politica locale. Al figlio e alla nuora le più sentite condoglianze“.