Incidente mortale: il cordoglio di Sei Toscana, Cisl e Cgil per la scomparsa di Morena Tufi

“In questo momento così difficile non posso che esprimere il profondo cordoglio e le più sentite condoglianze a nome dell’intera società, dei suoi amministratori e dei dipendenti tutti, per la tragica e prematura scomparsa di Morena Tufi“.

A dichiararlo è il presidente di Sei Toscana, Lorenzo Masi, che interviene sulla drammatica scomparsa della dipendente del gestore dei rifiuti, avvenuta questa mattina a causa di un incidente stradale.

“La tragedia di oggi ci ha colpito profondamente ed è per noi motivo di grande dolore – spiega Masi -. Un pensiero va anche all’altra persona coinvolta nell’incidente, con la speranza e l’augurio che possa rimettersi al più presto”.

Il cordoglio della Cisl

Anche la Cisl di Grosseto esprime tutta la propria vicinanza alla famiglia della dipendente di Sei Toscana rimasta uccisa oggi in un incidente stradale durante il turno di lavoro.

“Al dolore di un evento già di per sé terribile – dichiara Fabrizio Milani, segretario generale di Cisl Grosseto –, si unisce quello legato alla consapevolezza di una tragedia che è avvenuta mentre si svolgeva il proprio lavoro quotidiano“.

Spetterà alle autorità chiarire le dinamiche dell’incidente “…ma è importante ricordare che le infrastrutture del nostro territorio non sono adeguate e sicure per chi le percorre. Dobbiamo farci carico di questo, chiedere che la viabilità di tutta la provincia di Grosseto sia migliorata per evitare che avvenimenti simili si ripetano ancora”.

La Cisl di Grosseto si stringe anche accanto alle famiglie delle altre persone coinvolte.

Il dolore della Cgil

“La lista insopportabile dei morti sul lavoro è stata aggiornata appena stamani, con Morena Tufi, dipendente di Sei Toscana, morta sulla strada di Montelattaia alla guida del proprio mezzo di servizio“.

Sono le parole del segretario della Funzione pubblica della Cgil, Salvatore Gallotta, a commento dell’incidente sul lavoro che da stamani ha funestato la giornata.

“Nelle more della conclusione delle indagini, come Cgil vogliamo prima di tutto esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Ma anche ribadire che salute e sicurezza dei lavoratori non possono che andare di pari passo – continua Gallotta -. Proprio nei giorni scorsi il Governo su istanza del sindacato ha ripreso in mano il dossier della sicurezza sul lavoro, nella consapevolezza che non è accettabile assistere immobili alla strage quotidiana che è una vergogna per il Paese. La Cgil su questo non demorderà mai, anche per onorare la memoria dei troppi lavoratori scomparsi in circostanze tragiche. Com’è avvenuto a Morena Tufi“.