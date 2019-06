Uomo morto schiacciato dal trattore: il cordoglio della Cia

“Ancora un lutto nella grande famiglia della Confederazione locale, ancora una notizia che non avremmo mai voluto dare. Salutiamo il nostro amico e socio Franco Cioli, schiacciato dal trattore mentre si trovava sul luogo di lavoro“.

Sono le prime parole del gruppo dirigente Cia-Grosseto alla notizia dell’incidente che ha causato la morte di uno storico e attivo membro dell’associazione grossetana.

“Come Confederazione perdiamo prima di tutto un amico sincero e leale, una persona di valore di quelle che oggi raramente si trovano – commentano Claudio Capecchi ed Enrico Rabazzi, rispettivamente presidente e direttore Cia Grosseto -. Franco lascerà un vuoto difficile da colmare per la sua immancabile presenza, disponibilità e competenza. In questo triste momento ci sentiamo tutti più soli e ci stringiamo al dolore della famiglia che per lui rappresentava una vera ragione di vita e di impegno lavorativo. Tutti quelli che hanno conosciuto Franco hanno potuto apprezzarlo per la sua umanità e per il suo attaccamento alla politica, ora dinanzi alla morte trovare parole per salutarlo è cosa non facile, l’unica nostra certezza è che l’impegno dimostrato in ambito agricolo e verso la Cia rimarranno a lungo come testimonianza di una persona onesta e coerente“.

Franco Cioli, 78 anni, residente nella frazione di Sgrilla a Manciano, era molto conosciuto per la passione politica e per l’amore verso il mondo agricolo. Dirigente dell’Associazione pensionati e membro della direzione, è stato ricordato anche da Gianfranco Turbanti, presidente di Anp-Cia Grosseto, che ha sottolineato la sua determinazione nel cercare di portare avanti le istanze degli agricoltori in pensione rivendicando condizioni di vita migliore.

“Non sono ancora note le cause di questa tragedia – commentano i dirigenti –, possiamo solo ricordare che l’agricoltura è un settore dove la sicurezza non deve mai venir meno, perchè il pericolo è sempre presente. Ora non possiamo fare altro che le condoglianze a chi rimane e non trova una spiegazione a quanto accaduto“.

Franco Cioli, morto oggi pomeriggio, lascia una madre anziana, la moglie e due figlie.