Scomparsa Diego Maradona: il cordoglio della Neania Castel del Piano

Diego Armando Maradona, deceduto questo pomeriggio, ha calciato i suoi primi palloni in Italia a Castel del Piano.

Il Napoli, infatti, ha svolto nel paese amiatino il ritiro precampionato nell’estate del 1984.

“L’Asd Neania Castel del Piano compiange l’amico Armando Maradona – si legge in un comunicato della società calcistica -. Con grande affetto ricordiamo che i suoi primi calci in Italia furono proprio nel Campogrande di Castel del Piano, quando raggiunse i suoi compagni in ritiro. Maradona portò grande entusiasmo in paese e ripensiamo con piacere alle sfide sul campo durante le amichevoli, dove ebbero l’occasione di sfidarlo anche gli allora ragazzi del paese. Siamo stati fortunati a conoscere cosi da vicino il suo talento perché nessun insegnamento lascia il segno come quello vissuto sul ‘campo’. R.I.P. Diego”.