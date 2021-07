Scomparsa del dottor Marco Breschi: il cordoglio di Asl e Opi

A seguito dell’improvvisa e tragica scomparsa del dottor Marco Breschi, cardiologo dell’ospedale Misericordia di Grosseto di appena 46 anni, il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso e tutta la Direzione aziendale, insieme al direttore del presidio ospedaliero Massimo Forti, a nome di tutto il personale dell’Azienda, si stringono alla famiglia in segno di vicinanza e cordoglio.

“Una gravissima perdita umana e professionale – commenta commosso il dottor Ugo Limbruno, direttore di Cardiologia dove Breschi lavorava da molti anni – e siamo tutti esterrefatti e addolorati da questa terribile notizia. Marco era uno dei migliori, un bravissimo cardiologo che aveva voglia di lavorare e di ottenere risultati con metodi innovativi, come quella per la cura della fibrillazione atriale che portava avanti nel nostro ospedale per tutta l’Asl Toscana sud est. Ma nello stesso tempo una persona semplice, dai modi gentili e integrata nella nostra realtà”.

Il cordoglio dell’Ordine degli infermieri

“Abbiamo appreso della scomparsa di Marco Breschi con grande dolore. Come Opi Grosseto ci stringiamo ai familiari, colpiti da questa terribile tragedia – dichiara Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto -. Breschi, già vice presidente dell’Ordine dei medici di Grosseto, ha rappresentato un punto di riferimento non solo all’interno dell’azienda sanitaria, ma anche per l’Ordine degli infermieri, mantenendo sempre vivo il dialogo e il confronto tra queste due professioni sanitarie. La sua scomparsa è una perdita professionale e umana con cui dovremo imparare a fare i conti. Per questo esprimo, a nome mio e di Opi Grosseto, le nostre più sentite condoglianze”.