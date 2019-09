La sezione Aido di Grosseto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa, avvenuta sabato scorso, della storica socia e consigliera Paola Barabesi.

“Attiva nel settore sociale ed in quello culturale, come dirigente della nostra associazione e nella sua attività lavorativa sempre si spese per il progresso civile della città – si legge in una nota dell’Aido -. Un grato ricordo ad una persona sempre disponibile verso il suo prossimo“.