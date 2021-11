700 anni della morte di Dante Alighieri: la corale Puccini conclude le celebrazioni

Domenica 28 novembre, alle 17, al Teatro degli Industri di Grosseto, è in programma l’appuntamento conclusivo delle celebrazioni dantesche in Maremma, che ha animato con un numero incredibile di eventi la vita culturale maremmana, grazie anche alla caparbietà di chi ha ideato e concretamente dato vita al comitato celebrativo “La Maremma per Dante“, a cui ha aderito con entusiasmo anche la corale Puccini.

“La nostra corale ha salutato il 2021 con il concerto ‘Oltre la selva oscura’, a testimoniare la speranza, anzi la certezza, che usciremo presto dalla pandemia: in effetti il comune cammino, sin a partire dal marzo 2020, è stato reso accidentato da ciò che non ci aspettavamo di vivere, ma abbiamo reagito anche organizzando il concorso di composizione di musica corale su testi di Dante Alighieri ‘Puccini insieme al Sommo Poeta’, con il patrocinio del Ministero della cultura, della Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Grosseto, dell’Associazione Cori della Toscana – si legge in un comunicato della corale Puccini -. La giuria del concorso ha completato il suo lavoro lo scorso 24 maggio stabilendo la graduatoria subito pubblicata e i brani vincitori delle due categorie concorsuali saranno presentati al pubblico proprio il 28 novembre, a partire dalle 17, nel nostro gioiello cittadino, il Teatro degli Industri“.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Nel rispetto della normativa anti contagio sarà obbligatorio il controllo del Green Pass per accedere allo spettacolo. Prenotazioni tramite sms al numero 334.1030779.