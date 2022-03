Operai Carabinieri Biodiversità, Coraggio Italia: “Garantire applicazione rinnovo del contratto”

“Gli operai degli uffici territoriali dei Carabinieri per la Biodiversità sono circa 250 in Toscana, dislocati tra Follonica, Lucca, Cecina, Pieve Santo Stefano (Arezzo), Pratovecchio (Arezzo), Pistoia, Siena, località Vallombrosa – Reggello (Firenze), in totale circa 1300 a livello nazionale“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i deputati di Coraggio Italia Elisabetta Ripani, Stefano Mugnai e Felice Maurizio D’Ettore.

“Rappresentano un fiore all’occhiello dell’Arma dei Carabinieri per le fondamentali funzioni di tutela della biodiversità nelle riserve naturali statali. Tra queste merita una menzione particolare la riserva dell’Isola di Montecristo, gestita dall’Utcb di Follonica, un unicum a livello nazionale – prosegue il comunicato –. Gli operai degli Utcb erano in attesa dal 31 dicembre 2012 del rinnovo contrattuale che garantisse loro un legittimo riconoscimento lavorativo ed economico. Il 9 dicembre 2021, presso la sede della Conferenza Stato Regioni, Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative lavoro e servizi, Federazione italiana comunità forestali – Federforeste, Legacoop agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Ui hanno firmato l’accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria applicato anche agli operai a tempo determinato e indeterminato in servizio presso i Reparti Carabinieri Biodiversità”.

“Sul piano economico il rinnovo prevede tra l’altro anche un aumento di 100 euro, sia per impiegati che operai al II livello, riparametrato per gli altri livelli contrattuali. L’aumento verrà erogato in due tranche di 50 euro ciascuna, la prima con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e la seconda a partire dal 1° marzo 2023. Tale impegno non è stato ancora onorato per gli operai Utcb – terminano i deputati –. Abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare rivolgendoci al Ministro della Difesa, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per conoscere lo stato dell’arte della situazione e come intendano muoversi per garantire l’applicazione del contratto agli operai degli Utcb. Restiamo vigili sugli sviluppi della vicenda e confidiamo pertanto in una risposta celere da parte del Governo“.