“Coppia aperta quasi spalancata”: la commedia di Dario Fo in scena al teatro Camilleri

Dopo il successo del primo spettacolo, mercoledì 29 gennaio, al teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, si torna a ridere con gusto. A partire dalle 21 sarà di scena il primo dei quattro spettacoli di attori professionisti: Chiara Francini e Alessandro Federico porteranno sul palcoscenico del Camilleri “Coppia aperta quasi spalancata“, con testi di Dario Fo e Franca Rame.

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto, e del mutamento della coscienza civile del belpaese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socio – antropologico.

Scritta da Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta quasi spalancata” porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia.

La regia è di Alessandro Tedeschi, già interprete straordinario di Carrozzeria Orfeo, che rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia, in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

Ecco i prossimi appuntamenti della stagione teatrale: domenica 9 febbraio, alle 17, la compagnia “La prova generale” porta in scena “Non è vero ma ci credo”. Domenica 23 febbraio, alle 17, sarà il turno de “I mattatori” con la commedia “Servizio in camera”. Giovedì 5 marzo, alle 21, Lucia Poli in “Animalesse”, mentre sabato 21 marzo, alle 21 sarà la volta di Maria Pia Timo in Bionda Zabaione. Gli ultimi due appuntamenti della stagione saranno domenica 5 aprile, alle ore 17, con la compagnia Ripartiamo da qui in Tango Monsieur e domenica 19 aprile, alle 21 con Ugo Dighero in Mistero buffo.

La rassegna teatrale è organizzata dalla Fondazione Santa Fiora Cultura in collaborazione con il Comune di Santa Fiora.

Ogni spettacolo professionista ha un costo di 15 euro (29 gennaio, 5 marzo, 21 marzo e 19 aprile), 7 euro invece è l’ingresso agli spettacoli amatoriali (9 febbraio, 23 febbraio e 5 aprile).

La biglietteria del teatro è aperta il giorno prima dello spettacolo dalle 15.30 alle 18.30, e il giorno stesso dello spettacolo, dalle 11 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.

Informazioni: cell. 335.8401202 dalle 11 alle 13, e dalle 17 alle 19.