Controllo del vicinato: cambio al vertice del gruppo Parco Diversivo – Cittadella

Fabio Toniazzi, fondatore del nucleo del controllo del vicinato Parco del Diversivo – Cittadella e responsabile dal 2017, si dimette e lascia al giovane consulente legale David Musardo (nella foto) il coordinamento del nucleo cittadino.

“Il noto tributarista grossetano Toniazzi, dopo quasi tre anni di intensa ed oculata attività di coordinatore di uno dei nuclei più attivi sul nostro comune e nella nostra provincia, passa la mano per impegni di lavoro, pur rimanendo a disposizione in qualità di vice – si legge in un comunicato del controllo del vicinato di Grosseto –; a Fabio vanno i ringraziamenti ed a David i migliori auguri di buon lavoro da parte del coordinamento del controllo del vicinato provinciale e del direttivo nazionale dell’Acdv”.

David Musardo è nipote di uno dei fondatori, membro e formatore del direttivo nazionale, il colonnello Enzo Musardo. “E’ da tempo oramai che considero il controllo del vicinato una grande famiglia – dichiara Musardo –, in cui i valori della solidarietà e della fraternità la fanno da padrone“.

Ricordiamo quali sono i gruppi di controllo del vicinato operativi sul territorio comunale: Chiocciolaia – Cernaia – Squadre basse, Grosseto Centro, Parco Diversivo – Cittadella, Rispescia, Gorarella – Aurelia Antica, Barbanella – Verde Maremma, Braccagni – Montepescali, Marina di Grosseto, Principina a Mare, Principina Terra.

Per informazioni: www.acdv.it – tel. 339.7239258.