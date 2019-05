La Cgil lancia il Coordinamento dei precari della scuola: “Combattiamo per i loro diritti”

La Flc Cgil ha indetto per venerdì 31 maggio il Coordinamento dei precari della scuola, un luogo di confronto continuo che faccia incontrare i precari di tuttala scuola, delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado. Infatti, seppur con le peculiarità di ogni ordine, i docenti non di ruolo vivono delle difficoltà comuni che devono essere evidenziate e a cui la Flc vuole dare risposte concrete.

“Ritengo che oggi più che mai ci sia necessità di momenti di confronto e di organizzazione dei lavoratori – dichiara Cristoforo Russo, segretario della Flc Cgil di Grosseto –. Stiamo vivendo una situazione sociopolitica molto delicata, da una parte siamo in attesa di importanti cambiamenti normativi e dall’altra ci troviamo in un flusso di informazioni continuo nel quale è difficile capire quale sia la verità e l’autorevolezza delle fonti; al contempo il numero dei precari aumenta vertiginosamente. In questo scenario l’organizzazione sindacale diventa di vitale importanza, solo tramite il sindacato è possibile avviare una contrattazione sociale che sia progettualità e che punti alla giustizia sociale. Noi vogliamo far sentire forte la voce degli insegnanti precari, combattere per i loro diritti; vogliamo dialogare con loro e creare sinergie per ottenere le risposte necessarie, ma possiamo farlo solo se i precari per primi partecipano, portandoci le loro esperienze, e facendoci sentire la loro voce“.

L’appuntamento è per venerdì 31 maggio, dalle 17 alle 19, nella sede della Cgil, in via Repubblica Domenicana a Grosseto.