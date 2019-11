Italia Viva sbarca sui social e incontra i grossetani in città: nasce il coordinamento territoriale

Con la nascita di Italia Viva, avvenuta il 19 ottobre scorso, ed il lancio del tesseramento online, l’attività dei comitati civici è ormai partita su tutto il territorio nazionale.

Anche in provincia di Grosseto, Italia Viva, attraverso i suoi comitati civici, ha deciso di organizzarsi creando un coordinamento territoriale. Oltre alla propria organizzazione interna, durante la riunione i comitati hanno deciso di promuovere il progetto attraverso i canali social. Chiunque voglia essere informato sulle iniziative e sulle politiche territoriali di Italia Viva Grosseto, può farlo da subito sia via Telegram, ricercando la pagina Italia Viva Grosseto, oppure attraverso Instagram o la pagina Facebook.

“Insieme alla parte social, in attesa di una vera e propria organizzazione nazionale, nella riunione i comitati hanno deciso di valorizzare anche il confronto con la cittadinanza anche fuori dalla rete, nei luoghi aperti, per essere non solo social ma anche sociali – si legge in un comunicato del coordinamento territoriale di Italia Viva -. Partendo dal capoluogo, si è deciso di affrontare tutti i temi che stanno più a cuore ai nostri cittadini. Per questo, ogni mercoledì, dalle 18.30 alle 20, Italia Viva é allo Chalet di Porta Nuova, a Grosseto. Lì porteremo notizie, osservazioni, idee e opinioni, individuando una via comune sulle questioni provinciali e trasferendo poi con regolarità le conclusioni sui canali ufficiali del partito. Un meccanismo semplice, non retorico e che si apre alla partecipazione reale delle persone“.

“Il coordinamento territoriale di Italia Viva ha deciso inoltre di portare il Ministro Bellanova a Grosseto nel più breve tempo possibile – termina la nota –, così da affrontare temi strategici per questo territorio che basa ampia parte del suo sistema economico locale sulla agricoltura“.