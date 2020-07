Roccalbegna: nasce la cooperativa di comunità “Davide Lazzaretti”

A Roccalbegna sta nascendo la cooperativa di comunità “Davide Lazzaretti”.

“Nel nostro piccolo comune avvertivamo il bisogno di dare una svolta, di rimboccarci le maniche e far rivivere il territorio – dichiarano gli organizzatori della cooperativa -. Era da molto tempo che volevamo dare corpo e gambe alle nostre idee. Appena uscito il bando della Regione Toscana sulle cooperative di comunità, già dimostratosi nella sua prima edizione uno strumento assai valido per la rivitalizzazione dei piccoli centri rurali e periferici, non abbiamo esitato a metterci in moto per costruire e strutturare una cooperativa capace di dare servizi e creare sviluppo all’interno della nostra comunità“.

“Scrivere il progetto è stato come tracciare un filo rosso, per consolidare e rendere ancor più evidenti i legami già presenti all’interno dei pochi residenti del nostro comune. Abbiamo cercato di coinvolgere più persone e realtà possibili nel poco tempo che avevamo a disposizione. Siamo rimasti sorpresi dalla partecipazione entusiasta delle associazioni e dell’amministrazione comunale, che in questi mesi di attesa e di dialogo con la Regione ci ha sempre supportato attivamente – continua la nota -. La cooperativa di comunità ‘Davide Lazzaretti’ vuole essere allo stesso tempo soggetto imprenditoriale, che crea ricchezza attraverso lo sviluppo di un’attività economica autonoma, e soggetto erogatore di servizi alla comunità”.

“Tra i compiti che ci prefiggiamo ci sono – prosegue il comunicato -:

l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

la gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, tramite recupero di edifici sfitti o inutilizzati mediante la ricettività diffusa;

l’erogazione di servizi utili alla popolazione e la gestione di spazi a tal fine;

l’organizzazione di attività artistiche, ricreative e di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura.

Vogliamo perseguire questi obiettivi seguendo i principi del mutualismo, dell’uguaglianza e della condivisione dei saperi e delle buone pratiche. Nello spirito autentico di comunità che ci ha indirizzato nella stesura del progetto e che continua a guidarci. Il nostro progetto rientra tra i 16 finanziabili in tutta la regione, tuttavia per partire abbiamo bisogno di dare seguito a tutta la nostra determinazione, attraverso la collaborazione di tutti coloro che hanno a cuore il benessere e la crescita sostenibile della nostra comunità“.

“Organizzeremo degli eventi in cui spiegheremo nel dettaglio il nostro progetto e abbiamo già in mente una campagna di sottoscrizioni per raccogliere i primi fondi che ci consentiranno di affrontare alcune spese preliminari. Avremo bisogno dell’aiuto, delle idee e del supporto di tutti, perchè tutti, nessuno escluso, siamo parte di qualche comunità – termina il comunicato -. Per informazioni e proposte vi preghiamo di contattarci all’indirizzo e-mail cooplazzaretti@gmail.com o al numero di telefono 348.5497406 (Clara)“.