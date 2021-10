Animali selvatici in difficoltà: approvata convenzione per il recupero ed il soccorso

Approvata, nel corso dell’ultima seduta di Giunta, una convenzione per il recupero di animali selvatici in difficoltà che verranno rinvenuti nel territorio di competenza del Comune di Roccastrada. La Legge eegionale n. 3/1994 stabilisce infatti che chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi entro le 24 ore successive.

A questo scopo e nel rispetto degli obblighi di legge, il Comune di Roccastrada ha deciso di approvare la convenzione che presto verrà sottoscritta con la “Sos Animali onlus” con sede ad Arcidosso, soggetto qualificato e anche già convenzionato con la Regione Toscana.

L’associazione, che sarà reperibile 24 ore su 24, si occuperà dell’attività di recupero, cura, riabilitazione ed eventuale re-immissione in natura dei cuccioli di fauna selvatica in difficoltà ritrovati nel territorio di competenza comunale, per tutti i giorni dell’anno, anche in ore notturne attraverso la chiamata al numero 331.1285509.

“Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa – dichiara l’assessore Emiliano Rabazzi – non solo per rispettare una precisa norma regionale, ma anche e soprattutto per garantire a quegli animali che dovessero subire un trauma incidentale un intervento immediato finalizzato a valutare il danno subito ed il successivo ricovero presso una struttura veterinaria dove dei professionisti si prenderanno cura dell’animale per una successiva re immissione in natura“.

“La convenzione dovrà garantire un presidio costante ed una risposta tempestiva che fino ad oggi era affidata alla volontà ed al buon senso di soccorritori occasionali – prosegue Rabazzi -. Sono piacevolmente soddisfatto dell’approvazione di questa convenzione, che persegue quello che è un forte segnale che questa amministrazione ha voluto dare in termini di tutela del territorio, del paesaggio, della salute umana e dell’ambiente in genere”.

La Convenzione sarà operativa dai prossimi giorni e durerà un anno; a fronte di un piccolo contributo quantificato in 1.000,00 euro, la “Sos Animali Onlus” effettuerà una serie di attività, tra le quali la diagnosi del danno e l’intervento veterinario anche in loco e trasporto entro le 24 a una struttura veterinaria adeguata, cure e riabilitazione nella vita selvatica, re-immissione in natura nel territorio di competenza, la temporanea ospitalità per gli esemplari non liberabili in natura. Tra le attività previste in convenzione anche l’eventuale smaltimento degli animali deceduti nel centro di recupero secondo le normative vigenti e l’elaborazione di dati statistici e relazioni sulle attività di recupero.

A far data dal mese di ottobre, ciascun cittadino che dovesse rinvenire occasionalmente un animale in difficoltà, potrà effettuare la segnalazione contattando il numero 331.1285509.