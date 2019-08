Protezione civile, firmata convenzione tra Vab e Comune: la soddisfazione del sindaco

Ieri è stata firmata la convenzione che consolida ancor più i rapporti tra il Comune di Montieri e la Vab Toscana – Sezione Colline Metallifere.

“Un rapporto che ormai perdura da anni ma che, grazie a questa nuova convenzione, si struttura ancor più e definisce modalità di organizzazione ed ambiti ben precisi di intervento, oltreché diritti e doveri reciproci – spiega il sindaco Nicola Verruzzi -. E’ un segnale, altresì, dell’attenzione che il Comune di Montieri attribuisce al mondo del volontariato e dell’associazionismo, pietra miliare ed elemento irrinunciabile per il territorio e strumento di accrescimento e di valorizzazione della società. La convenzione affonda le sue radici su settori di fondamentale importanza per il territorio quali la vigilanza, la prevenzione e la repressione di incendi boschivi e la protezione civile“.

“Di fronte agli innegabili cambiamenti climatici cui stiamo assistendo, una struttura di volontariato che sappia e possa, in virtù della propria organizzazione, affiancarsi alle strutture già messe in campo dagli enti rappresenta un valore inestimabile ed un ulteriore strumento di controllo e presidio del territorio – continua il sindaco -. In un territorio montano e periferico come quello di Montieri, soprattutto lungo i mesi invernali, caratterizzati spesso da fenomeni nevosi, è essenziale mettere in campo tutti i mezzi, gli uomini e le strutture possibili per tutelare la popolazione, le vie di comunicazione e più in generale la pubblica incolumità. La Vab ha uomini formati, mezzi ed attrezzature per recitare un ruolo importante sul territorio. L’associazione ha una storia ed un curriculum importante ed è stata ed è costantemente presente ed operativa nei luoghi teatro delle maggiori emergenze nazionali“.

“Non possiamo, poi, dimenticare il supporto che la Vab potrà fornire durante gli eventi e le manifestazioni ormai, per ragioni di ordine pubblico, sottoposte a regole e normative sempre più stringenti. L’associazione, già da alcuni anni, ha formato personale specializzato in materia di safety e antincendio e si è strutturata con attrezzature e Dpi dedicati proprio per questa tipologia di servizi. Esprimiamo, pertanto, tutta la nostra soddisfazione per questo sodalizio che si rinnova – termina Verruzzi –. Infine, l’associazione, ricorda che le iscrizioni sono sempre aperte. Chiunque, senza limiti di età, può trovare il proprio ruolo nei molteplici ambiti di operatività, scegliendo la tipologia di attività che più aderisce alla propria professionalità o interesse“.

Per informazioni: e-mail [email protected] – cell. 389.6747051 – Pagina Facebook Vab Colline Metallifere – Sito interner – www.vab.it.