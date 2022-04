Concorsi pubblici: la Provincia di Grosseto stipula convenzioni con gli enti del territorio

“Erano 59 candidati quelli che l’altro giorno hanno partecipato alla selezione per l’assunzione a termine di 4 guardia parco categoria C presso l’Ente Parco della Maremma“.

A dichiararlo è Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto.

“Tutta la procedura per l’ammissione e il controllo è stata seguita dagli uffici della Provincia di Grosseto – spiega Limatola –. È l’ennesima dimostrazione della qualità professionale espressa dal personale e della necessità di ampliare queste forme di supporto a tutti gli Enti locali. Una collaborazione che si aggiunge a quelle già effettuate per numerosi altri Enti del territorio in questi anni nell’ambito dei concorsi pubblici e rappresenta non solo una valorizzazione delle professionalità interne, ma anche un esempio di cooperazione e collaborazione tra enti del territorio“.

La Provincia di Grosseto offre nell’ambito delle procedure concorsuali una copertura completa, dalla predisposizione del bando all’istruttoria delle domande, dalla segreteria della commissione, all’espletamento delle prove fino alla predisposizione della graduatoria finale.