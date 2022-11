Istituto Falusi: i volontari dell’Avo tornano a far visita agli ospiti

Firmata la nuova convenzione tra Avo – Associazione volontari ospedalieri di Massa Marittima e istituto geriatrico Falusi, che segna la ripresa delle visite dei volontari agli ospiti delle strutture di Massa Marittima e Follonica, dopo il lungo stop legato alla pandemia.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle politiche sociali, Grazia Gucci: “Finalmente riprende un’attività importantissima – commenta l’assessore Gucci -, che consiste nelle visite periodiche dei volontari Avo agli ospiti dell’istituto geriatrico, per regalare alcuni momenti di piacevole compagnia. Il Comune di Massa Marittima ringrazia questa associazione, dedita da moltissimi anni alla solidarietà sociale, che opera con passione e impegno sul nostro territorio“.

“La convenzione segna la riapertura del Falusi verso la società – afferma la presidente Francesca Mucci – e consente all’anziano di riprendere una normalità di vita“.

L’Avo opera a Massa Marittima dal 1984, sia nelle strutture dell’istituto Falusi, sia all’ospedale Sant’Andrea, che all’istituto privato San Giuseppe.

“La pandemia aveva bloccato tutto – spiega il presidente dell’Avo di Massa Marittima, Sergio Martini –, nel frattempo nel 2021 sono scadute le convenzioni e stiamo lavorando per rinnovarle. Siamo partiti dal Falusi e poi proseguiremo con il San Giuseppe e con la Asl. Questo ci permetterà di ritornare anche in ospedale. Ogni volontario Avo dona il suo tempo per ascoltare chi desidera essere ascoltato, offrire la propria compagnia, portare conforto ai pazienti e ai loro familiari, nella consapevolezza che ci sono bisogni, anche semplici, che vanno ben oltre la prestazione sanitaria, ma sono altrettanto importanti per portare sollievo e benessere a chi vive un momento di difficoltà. Ringrazio l’assessore Gucci, la presidente Mucci e il direttore Vanni per l’immediata disponibilità a rinnovare la collaborazione con la nostra associazione. Si tratta di un nuovo inizio e mi auguro che possa incentivare altre persone a collaborare con noi, in un momento in cui il volontariato diventa sempre più importante nella vita di tutti”.

Nella foto, da sinistra: Sergio Martini, presidente dell’Avo di Massa Marittima; Grazia Gucci, assessore comunale alle politiche sociali; Francesca Mucci, presidente del Falusi, e il direttore Renato Vanni.