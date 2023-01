Trasporto sociale degli anziani: rinnovata convenzione tra Comune e Croce Oro

Nel 2022, in base alla convenzione fra Comune di Sorano e Croce Oro di Pitigliano, per il trasporto sociale degli ultrasessantacinquenni o di persone che hanno comprovate difficoltà a spostarsi autonomamente per sottoporsi ad analisi o esami e visite specialistiche, la Croce Oro ha assicurato 294 viaggi per una percorrenza complessiva di 47.446 chilometri.

“E’ un servizio del quale siamo orgogliosi – hanno detto il sindaco Pierandrea Vanni e l’assessore alle politiche sociali Roberto Carrucola – perché si è dimostrato di grande importanza e necessità per tanti cittadini e cittadine del comune di Sorano“.

Dai dati del 2022 risulta che oltre 100 viaggi sono stati effettuati per l’ospedale di Grosseto, più di 60 per il centro di riabilitazione di Manciano, 50 per l’ospedale di Pitigliano e il distretto di Sorano e 25 per l’ospedale Le Scotte di Siena.

La convenzione prevedeva e prevede che, per il 2023, sotto una certa soglia Isee, il servizio di trasporto è totalmente a carico del Comune, mentre per soglie di reddito superiori sono previste compartecipazioni, da parte degli utenti, fino ad un massimo del 50% della spesa.

Nella nuova convenzione è previsto un servizio a particolari condizioni per i malati oncologici che, per vari motivi, non usufruiscono del voucher regionale o di altri eventuali contributi da parte della Asl.

Nella seduta del Consiglio comunale il sindaco ha tenuto a ringraziare la Croce Oro di Pitigliano “per la disponibilità, l’organizzazione e l’ottima riuscita dei servizi” e ha rivolto un particolare ringraziamento al consigliere comunale Pierluigi Domenichini, che assicura il raccordo fra quanti hanno bisogno del servizio e la Croce Oro.

Nel 2021 il Comune di Sorano ha speso per la sua parte, 12mila euro.