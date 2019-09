Convention regionale per Fratelli d’Italia: “Il modello ‘Grosseto’ ha fatto scuola”

Si è svolta sabato 14 settembre, a Pistoia, la convention regionale del partito Fratelli d’Italia, sul tema ‘Dal governo dei comuni al governo della Toscana’.

La delegazione maremmana di Fratelli d’Italia, che era composta da amministratori locali, sindaci, assessori e consiglieri, impegnati e eletti nei vari Comuni della provincia, ha rappresentato e portato ad esempio il modello ‘Grosseto’.

Questi gli amministratori di Fratelli d’Italia presenti: Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano, Fabrizio Rossi, assessore del Comune di Grosseto, Bruno Ceccherini, Andrea Guidoni, consiglieri comunali di Grosseto, Guendalina Amati, consigliere comunale di Arcidosso, Luca Minucci, assessore del Comune di Orbetello, Paolo Raspanti, consigliere comunale di Scarlino, Danilo Baietti, consigliere comunale di Follonica, Franco Rossi, consigliere comunale di Civitella.

“E’ stata una giornata molto interessante – dichiarano in un comunicato Luciano Petrucci e Fabrizio Rossi, rispettivamente sindaco di Semproniano e portavoce provinciale di Fratelli d’Italia –, dove il dibattito politico è stato intenso e di altissimo livello”.

“Tanti sono stati i personaggi di spicco – continua Rossi – che sono intervenuti portando il proprio contributo al dibattito e per la crescita del partito in Toscana. Tantissimi erano gli amministratori locali presenti, consiglieri comunali, assessori e sindaci di Fratelli d’Italia, segno che il partito sta crescendo in maniera esponenziale in tutta la regione. Gli amministratori che guidano e amministrano assieme al centrodestra le tante realtà sono persone preparate e capaci”.

“Sembra impensabile, – gli fa eco Luciano Petrucci – soprattutto se consideriamo che il nostro partito è nato solo 7 anni fa, dalle ceneri dell’esperimento chiamato PdL. Pochissimi allora erano i consiglieri e amministratori. Fratelli d’Italia non aveva nessun sindaco a guidare le città e realtà locali. Adesso gli amministratori sono tantissimi e stanno dimostrando un grande valore per il territorio”.

Al portavoce provinciale Fabrizio Rossi, è poi toccato il compito di descrivere l’esperienza amministrativa vincente di Grosseto. “Una realtà – ha commentato Fabrizio Rossi – che in tempi non sospetti e in una congiuntura politica totalmente diversa dall’attuale, è riuscita a smarcarsi dalla sinistra. Fratelli d’Italia nel 2016, alle amministrative, ha raggiunto l’8% ed io sono stato tra i candidati il più votato del consiglio comunale”.

“L’esperienza amministrativa della destra di governo – dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia – è stata caratterizzata da un grande impegno per rinnovare la macchina amministrativa e ridare fiducia ai cittadini, con la presenza di una gestione amministrativa seria e rigorosa, sempre attenta però all’interesse collettivo. Oggi tre assessori all’Urbanistica di Siena, Grosseto, e Pistoia si sono confrontati sulle tematiche legate al Pit (Piano di indirizzo territoriale) e sulla Legge regionale 65/2014 che regola il governo del territorio. Tre assessori di Fratelli d’Italia, tre avvocati (per Siena Francesco Michelotti, per Pistoia Alessandro Capecchi e il sottoscritto). Le nostre amministrazioni sono pronte a collaborare per cambiare le storture della normativa regionale in materia di edilizia e urbanistica. Errori su errori quelli del Pd in Regione Toscana che frenano lo sviluppo”.

“Adesso – concludono Petrucci e Rossi – la destra di governo è pronta per la prossima sfida che è rappresentata dalle elezioni regionali del maggio 2020. Una destra che è pronta a dare una spallata a questo governo regionale che tanti danni ha fatto in questi anni, proponendosi a governare la Regione Toscana per i prossimi 5 anni. Occorre davvero per la nostra regione un forte segnale di cambiamento di rotta e i tempi oggi sono maturi”.