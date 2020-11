Codice Rosa: prima convention regionale online con i referenti della Rete

Si terrà venerdì 20 novembre la prima convention regionale dei referenti della Rete Codice Rosa, nell’ambito di un programma di iniziative che anticipa la “Giornata internazionale per l’eliminazione delle violenza contro le donne”, che ricorre il prossimo 25 novembre.

L’evento si terrà dalle ore 9.15 alle 13, in remoto, e sarà aperto da un video messaggio di saluto dell’assessore alla sanità, Simone Bezzini. Interverranno, fra gli altri, la responsabile della Rete regionale Codice Rosa, Vittoria Doretti, operatori delle Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie, professionisti di Regione Toscana, rappresentati di enti e associazioni impegnati in prima linea sul fronte del contrasto alla violenza sulle donne e ai danni di soggetti fragili come anziani e bambini.

“La Rete regionale del Codice rosa è un’esperienza di straordinario valore, che ha mosso i primi passi un decennio fa e che pian piano si è diffusa, irrobustita, consolidata in tutta la Toscana, coinvolgendo istituzioni, enti, associazioni, cittadini, in un grande progetto dal profondo significato – dichiara l’assessore Bezzini -. Questo progetto fa emergere quanto la nostra Regione sia fortemente impegnata contro la violenza sulle donne e di altra natura discriminatoria in un momento storico molto delicato, in cui corriamo il rischio di allarmanti regressioni. In questi anni è stato svolto un grande lavoro di presa in carico di persone soggette a violenza, che, grazie alla rete del Codice rosa, hanno avuto la possibilità di accedere a percorsi dedicati. I 21mila accessi nei pronto soccorso, registrati in questo ambito negli ultimi otto anni, danno il senso dell’importanza di questo lavoro e di un problema reale anche nel nostro territorio. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma tenere alta la nostra attenzione sui quei valori culturali che accrescono il senso civico della nostra società. Questo progetto ha anche il merito, non trascurabile, di essere riuscito a mobilitare tante energie diverse, unite da un obiettivo comune, facendo emergere la capacità di lavorare in squadra da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il 20 novembre sarà l’occasione di un confronto ad ampio raggio, per rilanciare con forza il progetto”.

La convention ha come obiettivo la condivisione delle esperienze aziendali relative alla rete regionale Codice Rosa, alla luce dell’emergenza sanitaria legata all’attuale epidemia di Covid-19. L’iniziativa consentirà di approfondire le specificità aziendali sul versante della protezione e del sostegno alle vittime di violenza, con particolare attenzione rivolta ai punti di forza e di criticità emersi nella gestione di alcuni casi. Sono, inoltre, previste la condivisione degli aspetti salienti emersi dai vari gruppi di lavoro e la discussione finale tra i partecipanti su nuove tematiche, sfide e opportunità.

Per partecipare alla Convention basta registrarsi sul sito del Formas.

Per il progetto Codice Rosa clicca qui.