BioQuantica applicata: l’ex convento delle Clarisse ospita il convegno nazionale

L’Istituto di BioQuantica applicata di Firenze organizza a Massa Marittima il suo primo convegno nazionale il 30 e 31 maggio per festeggiare il 20° anniversario dell’Istituto, con l’intento di configurarsi come un momento di convergenza tra tutti quei professionisti che si stanno occupando di fisica quantistica all’interno delle loro specifiche pratiche professionali, in particolare nell’ambito sanitario e/o relazionale.

Il convegno, dal titolo “Salute, coscienza e relazione nell’era post – quantistica” e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, si svolgerà nell’ex convento delle Clarisse in piazza XXIV Maggio.

Prevista la partecipazione di studiosi provenienti da tutta Italia, che per due giorni tratteranno temi come salute, energia, fisica, psicologia e biologia secondo i dettami della BioQuantica, la scienza che si occupa di dare risposta alla complessità della vita da un punto di vista diverso da quello tradizionale.

“L’essere umano è un sistema aperto – spiega Valerio Sgalambro, presidente dell’Istituto di BioQuantica -, coerente e interconnesso in continua evoluzione. Quindi, contrariamente a quanto sostiene il sistema deterministico di causa ed effetto, secondo l’approccio bioquantico gli uomini, la natura e l’intero pianeta sono vivi, interconnessi e uniti da una forza non sempre misurabile. Per questo è necessario essere consapevoli che non si possono predire esattamente il corso degli eventi futuri se non in termini di probabilità. Anche la più piccola azione può avere conseguenze enormi“.

“Pertanto – conclude Sgalambro – è necessario acquisire una consapevolezza e una conoscenza del modello sociale e culturale in linea con una fase di evoluzione coerente e armonizzata al flusso della vita”.

L’evento è suddivido in due giornate. Nella giornata del sabato sarà possibile assistere agli interventi dei relatori, massimi esperti e professionisti del territorio nazionale, i quali da anni indagano l’affascinante mondo dei quanti. Attraverso incontri magistrali saranno presentate le ultime ricerche scientifiche e le innovazioni nel campo della medicina quantistica, della psicologia e della salute in generale. Sono previsti inoltre concerti e spettacoli d’intrattenimento serali.

La giornata della domenica offre la possibilità di scegliere tra 14 workshop di approfondimento diversi e di partecipare fino a tre workshop, i quali si svolgeranno contemporaneamente in cinque sale diverse, suddivisi in tre sessioni (prima mattinata, tarda mattinata e pomeriggio) per confrontarsi più da vicino ed esaminare meglio gli interventi proposti nella giornata precedente. Al termine di ogni singolo workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Posti limitati. Per partecipare o chiedere informazioni , è possibile consultare il sito www.scuolabioquantica.com oppure contattare l’associazione Il Portale delle Arti al numero 0566.904048.